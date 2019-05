Mourinhol miljonidiil laual, kuid ta esitab tingimusi

Eelmisel aastal Manchester Unitedist kinga saanud Mourinhole on AS Roma poolt pakutud 3-aastast lepingut. Enesekindel Mourinho lubas tõsiselt asja kaaluda vaid juhul, kui Roma kvalifitseerub järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse. Neli vooru enne Itaalia meistrivõistluste lõppu on Roma viiendal positsioonil 58 punktiga, punkt enam on Atalantal. Itaalia pealinna klubile hingavad kuklasse Torino (57 p), Milan (56 p) ning teine Rooma klubi Lazio (55 p).