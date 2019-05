PM Kaasanis retro: uskumatu lend koos Putini esimese abimehega

Nimelt osales tol ajal Ühisliigas rohkem võistkondi, moodustati kaks alagruppi, ning nende loosimisest tehti keset suve suur ja võimas tseremoonia. Tol aastal peeti see Kaasanis, kuhu liiga ja klubide asjameestele ning ajakirjanikele korraldati Moskvast tšarterreis.

Sinnalend oli nagu ikka – tavapärane turvakontroll Vnukovo lennujaamas ja poolteist tundi pärast starti oligi seltskond sihtpunktis. Pärast Ühisliiga nõukogu koosolekut ja linna suurimas vaatamisväärsuses, Kaasani Kremlis korraldatud suurejoonelist loosimistseremooniat saabus aeg hakata liikuma tagasi Moskva poole.

Kogu lennuktäis inimesi sõidutati mikrobussidega kesklinnast veerandsaja kilomeetri kaugusel asuvasse lennujaama. Ning siinkirjutaja suureks üllatuseks ei toimunud mitte kõige väiksematki kontr

olli! Mikrobussid sõitsid otsejoones lennuki juurde, kel olid suuremad kohvrid andsid need ära, ja kõik ronisid treppi pidi lennukisse.

Hea küll, saaks veel aru, kui tegemist oleks üksteist läbi ja lõhki tundva seltskonnaga. Ent lennuki pardale astus ka toonane Venemaa tähtsuselt teine-kolmas mees, president Vladimir Putini administratsiooni ülem Sergei Ivanov! Toona oli ta Ühisliiga president, nüüd on presidendi ette lisandunud tiitel „au”. Ning koos Ivanoviga lubati turvakontrollita lennata paljudel välismaalastel, sest tol hooajal kuulus Ühisliigasse peale Venemaa veel Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Poola, Tšehhi ja Kasahstani klubisid.

* * *

Kui Martin Müürsepp kuulus aastaste vaheaegade järel Unicsi koosseisu hooaegadel 2001/02, 2003/04 ja 2005/06, rääkis ta palju sellest kuidas Kaasan tema silme all mühinal areneb ja muutub üha ilusamaks. Müürsepp ei öelnud midagi valesti. Oma vungi sai Kaasan kindlasti juurde eelmisel aastal jalgpalli MMi ühe võõrustajana.

* * *

„Meil on tööd nii palju, et ei jõua ära teha!” ohkas reede õhtul mängul Unics – Kalev minu kõrval istunud kohalik lehemees. „Täna mängib siin ka Rubin Venemaa liigas jalgpalli ning Zenit peab võrkpallis Venemaa meistrivõistluste finaalmängu. Lisaks on ühe maahokikoondise mäng ja siis korvpall ka veel.”

Kazan Arena aastal 2019. FOTO: Ville Arike

Sajandi alguses valminud kaunisse Basket-halli, kus 2004. aastal krooniti eurosarja võitjaks Müürsepp, koguneski umbes veerand saalitäit rahvast ehk 1500-2000 huvilist. Näiteks Rubini mängu Orenburgiga (mõlemad asuvad Venemaa meistriliigas tabeli keskosas) väisas 8100 pealtvaatajat. 45 000-sel Kazan Arenal on seegi piisake meres.

* * *

Jalgpalliareenist sugugi mitte kaugel asub üks huvitav asi. Kaasani Tehnikaülikooli (endine Kaasani Lennundusinstituut) suurel hoovil seisab elusuuruses lennuk Tu-144! Kui noorem lugeja ei tea, millega tegemist, siis poolsada aastat tagasi tehti sellest Concorde’i konkurent – just need kaks on ainsad ka tsiviilreisijaid vedanud ülehelikiirusega lennukit.

Lennuk Tu-144 Kaasani Tehnikaülikooli õuel. FOTO: Ville Arike

NSV Liit sai küll enda jaoks suursaavutusena Tu-144 esimest korda õhku kaks kuud enne Concorde’i, kuid oli oma projektiga hädas mis hädas. Üks toodetud 16 lennukist tegi 1976. aastal oma viimase lennu Kaasanisse ja pandi mõne aasta eest keset linna kõigile vaatamiseks. Olemas on plaan rajada lennukisse muuseum.

* * *

Kes juhtub siia Volga-äärsesse suurlinna sattuma, siis vaatamist siin jätkub. Kindlasti ei saa jätta külastamata eelpool mainitud Kaasani Kremlit, mille territooriumile pääseb tasuta. Väga hubane on Kremli lähedalt algav pikk jalakäijate tänav, kus laupäevasel päeval sõna otseses mõttes elu kihab.

Kaasani tuntuim maamärk, Kremlis asuv Paastumaarja katedraal. FOTO: Ville Arike