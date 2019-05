Barcelona president: loodan, et Lionel Messi mängib kuni 45. eluaastani

«Sel päeval, kui Messi karjääri lõpetab, pole mina enam president, tal on veel niivõrd palju jalgpallile anda,» ütles Bartomeu Daily Maili vahendusel. «Teda ootab veel palju ees ning ta on alles 31-aastane,» kiitis Bartomeu argentiinlast.

«Vaadake seda jõudu tema karistuslöögis (Bartomeu viitab Messi 3:0 väravale Meistrite liiga poolfinaalis Liverpooli vastu – toim). Ta on tugevam kui eales varem,» lisas 56-aastane hispaanlane.

Barcelonal on kavas 2020. aasta suvel hakata renoveerima oma kodustaadionit Nou Campi, mis kestaks 2023. aastani. «Ma loodan, et Leo mängib kuni 45. eluaastani! Ma ei tea, mida ta tahab teha, kuid see oleks fantastiline, kui ta kuuluks uue staadioni avamisel veel meeskonda,» avaldas Bartomeu lootust.