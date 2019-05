Maailma vanim jalgpalliklubi kukkus Inglismaa liigasarjadest välja

«Harakate» hüüdnime kandev Notts County vajas viimases liigamängus võitu ja pidi lootma, et teine väljakukkumisohus olev meeskond Macclesfield Town kaotab Sol Campbelli juhendatavale Cambridge Unitedile. Kuid konkurent viigistas 1:1 ja «harakad» said kindla 1:3 kaotuse Swindon Townilt.

Veel jaanuaris näis Notts County seis turvaline, väljalangemistsoonist oldi kaheksa punkti kaugusel. Endise AFC Wimbledoni peatreeneri Neal Ardley juhendamisel loodeti liigasse püsima jääda. Sel hooajal on klubi juhendanud koguni kolm treenerit. Hooaega alustati Kevin Nolani käe all, kelle juhtimisel jõuti eelmisel aastal League Two play-offidesse. Vaid 10 nädalat sai klubi juhendada endine Liverpooli keskväljamees Harry Kewell. Klubi on vaevanud muuhulgas ka finantsprobleemid.