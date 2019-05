Kaheksa aasta eest kuldmedalile lähedal olnud Trump saab revanšivõimaluse

Higgins mängis MMi finaalis ka kahel eelmisel aastal, jäädes mullu 16:18 alla waleslasele Mark Williamsile ja aasta varem 15:18 inglasele Mark Selbyle. Kokku on vanameister mänginud finaalis seitse korda, neist neli (1998, 2007, 2009, 2011) on tal õnnestunud võita. Eelmise triumfi saavutas Higgins kaheksa aasta eest, kui finaalis alistas ta 18:15 just Trumpi. See on ka Trumpi karjääri ainus MMi finaal.