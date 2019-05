Citroën avaldas eesmärgi Tšiili ralliks

«Võistlusel, mida peetakse esmakordselt, on alati midagi põnevat. Tšiili ralli toimub suurepärastel teedel ja see muudab ralli ettearvamatuks, kus kõik meeskonnad on võrdses olukorras ja maksma saab kogemus,» kommenteeris Citroëni pealik Pierre Budar meeskonna pressiteate vahendusel.

Tänavu on kõigil rallil olnud Citroën poodiumil esindatud. Monte Carlos, Mehhikos, Korsikal ja Argentinas jõudis esikolmikusse kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier ning Rootsis saavutas teise koha tema meeskonnakaaslane Esapekka Lappi.

Citroëni eesmärk on seda suurepärast seeriat pikendada. «Teeme kõik endast oleneva, et anda meie ekipaažidele võimalikult hea auto, et saaksime Tšiilis kuuenda järjestikuse poodiumikoha,» lausus Budar.

Ogier võrdles eelseisvat Tšiili rallit Walesiga, kus ta on koguni viis korda (2013-2016 Wolksvageniga, 2018 M-Spordi Ford Fiestaga) triumfeerinud. «Videomaterjali põhjal võib öelda, et Tšiili teed on Argentinast erinevad. Kiiruskatsed tunduvad olevat üsna sujuvad ja kiired, mõned kohad meenutavad mulle Walesi. Loodan, et meil on siin veidi parem tulemus kui Argentinas,» sõnas prantslane, kes sai Argentinas kolmanda koha.

MM-sarja üldseis (5/14)

Sõitjad: 1. Thierry Neuville (Hyundai) 110 punkti, 2. Sebastien Ogier (Citroën) 110, 3. Ott Tänak (Toyota) 82, 4. Kris Meeke (Toyota) 54, 5. Elfyn Evans (M-Sport) 43, 6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 30.