Postimehe aruanne Kaasanist: Euroliigasse pääsemise sihiga koostatud Unics näitas klassi

Üks oli selge. Unics oli mängule tulnud sajaprotsendilise keskendatusega. Seda näitas Kalevi teisel rünnakul Chavaughn Lewisele pandud võimas kulp, edasine hea kaitsetöö ning hoolas tegutsemine ja täpsed visked rünnakul. Reede oli Tatarimaa klubile selgeks teinud, et Kalevit tuleb võtta tõsiselt, ja seda täna tehti. Kalevlastel näis aga just mängu alguses usust veidi puudu tulevat. Kairys jälgis hoolealuste tegutsemist õnnetus olekus.

Klassivahe. Unics on pandud kokku selge eesmärgiga jõuda Euroliigasse. Selleks tuli kas võita EuroCup – mida ei suudetud – või olla VTB liigas parim klubi, kui CSKAd mitte arvestada. Unicsi rivistusse kuuluvad kvaliteetsed mängijad, kes on ka võimelised seatud eesmärki täitma. Klubi eelarve on 10 miljoni euro ringis või veidi alla selle – ka kõigil Euroliiga tiimidel pole see nii suur.