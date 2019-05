PM Kaasanis: peatreener Kairys võttis kehva alguse enda hingele

Täna oli kaks võimalust: kas Kalevil läks alguses midagi väga valesti või tuli kõrge klassiga Unicsil esimesel kümnel minutil kõik välja? «Mõlemat,» vastas Kairys kiirelt. «Unics alustas mängu väga energiliselt ja väga kvaliteetselt. Mina aga tegin selle vea, et ei läinud varem üle maa-ala kaitsele, mis on meile mängudes Unicsiga tänavu varemgi edu toonud ja mis aitas tänagi mängu tasakaalustada. Samas pidanuksime mees-mehe kaitses tegutsema agressiivsemalt. Võtan kohutava mängualguse enda peale.»

Miks võttis peatreener esimest korda aja maha alles siis, kui kaotusseisu oli nelja minutiga paisunud 17-punktiliseks, 2:19? «Esiteks toimus kõik nii kiiresti. Kogu aeg tundus, et no nüüd saame vastased pidama. Aga ei saanud. Lisaks eelistan time-out'e kasutada selleks, et mängijad saaksid puhata - seetõttu kohe pärast mängu algust ei tahaks neid võtta. Kuid võimalik, et hilinesin täna selle võtmisega,» selgitas Kairys.