Solskjæri karm hinnang: Euroopa liiga on meie õige koht

«Suur võimalus, et nägite täna mitmeid mängijaid viimast korda. Aga ma ei tooks kedagi eraldi välja,» lausus norralane pärast eilset 1:1 viiki Huddersfieldis, mille järel sai selgeks, et Manchester United mängib uuel hooajal Euroopa, mitte Meistrite liigas.

«Tekitasime endale lootuse pääseda Meistrite liigasse, mida paljud ei pidanud võimalikuks,» jätkas hooaja keskel kuulsa klubi treeneriohjad haaranud Solskjær. «Meil oli võimalusi tulla kolmandaks või neljandaks. Aga nüüd elame ja peame leppima reaalsusega, kus oleme. Kuues on ilmselt õiglane koht.»

«Pingutamise ja suhtumise taha pole midagi jäänud. Mängijad jooksevad ja tahavad. Me ei ole lihtsalt piisavalt heal tasemel. See on probleem,» lisas omaaegne sama klubi ründetuus.