Kalev/Cramo jõuab Moskva lennuõnnetuse tõttu Kaasanist koju alles homme

Kalevi meeskond jõudis edukalt Kaasanist Moskvasse, Šeremetjevosse - see täna lõuna ajal toimunud lend hilines paarkümmend minutit. Õhtune lend Moskva-Tallinn oli aga tühistatud ja koju jõudmiseks tuli leida uus võimalus.

Lendude ümberregistreerimise laudade taga on Šeremetjevos praegu mitme tunni pikkused järjekorrad. Korvpallimeeskonna puhul on lisaks tegemist suure grupiga. Kalev/Cramole saadi piletid homme hommikul lennule Moskva-Riia. «Sinna tuleb meile buss vastu ja viib Tallinna. Teatati, et Riia-Tallinn lendudele kohti ei ole,» ütles Kalevi mänedžer Kaarel Sibul.