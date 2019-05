Jürgen Klopp: kui langeme, siis kaunilt!

Liverpooli meeskonnas ei tee täna kaasa vigastatud Mohamed Salah ning Roberto Firmino. Barcelona võitis esimese kohtumise 3:0. Klopp tunnistas, et nende võimalused Meistrite liiga finaali jõuda on väikesed, kuid kutsus oma mängijaid ning fänne üles teisipäeva õhtust matši pühendama igati vingele hooajale.

«Sellest peab tulema üks vägev jalgpallipidu. Võib juhtuda, et see on meie Meistrite liiga viimane mäng sel hooajal, seega peame seda tähistama. Teeme seda täiel rinnal, sensatsioonilises atmosfääris, näidates head jalgpalli ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Usun, et Anfield rokib täiega juba enne kui me värava lööme,» rääkis Klopp.