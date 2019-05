Galerii: sporditegelased kraapisid Kirdi, Alusalu ja Tähe pealt 5-eurosed võidud

5-eurose kiirloterii võidufond kokku on 750 000 eurot ja piletil on kolm 10 000-eurost peavõitu. Spordiloto on müügil Eesti Loto müügipunktides üle Eesti kuni 30. aprillini 2020. Spordiloto kaanestaarideks on odaviskaja Magnus Kirt, kiiruisutaja Saskia Alusalu ning võrkpallur Robert Täht.

Kriistiine keskuse Sportlandis toimunud esitlused osalesid Eesti Loto juht Riina Roosipuu, EOK president Urmas Sõõrumaa, loterii üks kaanestaaridest – kiiruisutaja Saskia Alusalu, võrkpallur Kert Toobal, purjelaudur Ingrid Puusta, laskesuusataja Johanna Talihärm, olümpiavõitja Erki Nool, noor teivashüppaja Marleen Mülla ning noored murdmaasuusatajad Kaidy Kaasiku ja Keidy Kaasiku.

Kõik eelnevalt nimetatud isikud proovisid ka kraapimisõnne ning 5-eurone võit naeratas Eesti võrkpallikoondise kaptenile Kert Toobalile, kümnevõistluse olümpiavõitjale Erki Noolele, EOK presidendile Urmas Sõõrumaale ja Eesti Loto juhile Riina Roosipuule.

Eesti Loto juht Riina Roosipuu sõnul otsib organisatsioon võimalusi lotomängude kaudu ühiskonna toetamist selgemalt teadvustada. «Spordiloto saigi ühe pilootprojektina Rahandusministeeriumi ja Vabariigi valitsuse heakskiidul ning koostöös Eesti Olümpiakomiteega ellu kutsutud. Spordiloto teeb eriliseks see, et lisaks hasartmängumaksule läheb 50 senti igalt piletilt otse EOK noortespordi toetusprogrammi. Usume, et Eestis on palju inimesi, kelle jaoks ühiskonna toetamine on oluline lisaväärtus lotomängus isikliku võiduõnne proovilepaneku kõrval,» ütles Roosipuu.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõõmustas uue Spordiloto lettidele jõudmise üle. «Spordilotod on Eesti rahva seas alati populaarsed olnud. Seda suurem on rõõm täna, sest uut Spordilotot on tulnud kaua oodata – viimati sai Eestis Spordilotot osta 18 aastat tagasi. Selle ajaga on jõudnud sündida ja suureks kasvada terve uus põlvkond noorsportlasi. Sport ja hasart käivad käsikäes ning mõlemat armastavad inimesed muutuvad Spordilotoga veelgi lähedasemaks. Kui seeläbi saab sportlasi toetada, on rõõm mõlemapoolne. Siin kaotajaid ei ole, ainult võitjad! Usun ja loodan, et kogu Eesti rahvas tuleb ja annab noortele Spordilotoga hoogu juurde,» lausus Sõõrumaa.

Eesti Loto eesmärk on müüa 300 000 piletit, mis tähendaks ligi 150 000 euro suurust lisaraha Eesti noortespordile. Toetus läheb Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemile, mille eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi. Saavutusspordi toetussüsteemi kuulub sadakond kuni 22-aastast lootustandvat noorsportlast, kes saavad toetust 3000 eurot aastas. Hetkel rahastab Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemi Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi toetustest ja hasartmängumaksu vahenditega.

Kiiruisutaja Saskia Alusalu nentis, et tema lotokogemus pole suur, kuid põnevam on nüüd Spordilotot proovida. «Mul on väga hea meel olla selle lotopileti peal ja sellisel väiksel moel anda oma panus Eesti noortespordile. Tean omast käest väga hästi, kui palju üks väike sõna innustuseks võib juurde anda. Loodan, et see inspireerib noori rohkem spordiga tegelema ja ehk ka valima sporti elukutseks. Kuigi see on vahel väga raske, pole paremat asja, kui valida elukutse, mida armastad,» rääkis Alusalu.