Uskumatu lugu: eelmisel sajandil sõlmitud kihlvedu tõi ajakirjanikule kopsaka rahasumma

Morrice panustas 10 naelsterlingit selle peale, et Trump tuleb enne 30-aastaseks saamist maailmameistriks. «Judd oli juba kaheksa-aastasena eriline. Olen tema karjääri algusest peale tähelepanelikult jälginud,» sõnas Morrice.

«Kaheksa aastat tagasi (Trump kaotas 2011. aasta MM-finaalis Higginsile 15:18) arvasin, et võin võita, aga see oli Higgins, kes Trumpi teel ees seisis, seega lootsin sel aastal teistsugust tulemust. Ja õnneks see juhtus,» lausus õnnelik panustaja.