Eesti maastikuratturid alustavad pürgimist Tokyo olümpiale

Neljast etapist koosnev sõit kestab kuni pühapäeva, 12. maini. Eestlastest lähevad favoriitidena võistlustulle Itaalia Torpado-Südtirol-International profiklubi esindav Peeter Pruus ja Haanja Rattaklubi esindav Mari-Liis Mõttus.

Peeter Pruus, valitsev Eesti meister mägirattamaratonis, läheb võistlustele vastu võidumõtetega. «Senine hooaeg on kulgenud üle ootuste hästi. Olen teeninud juba kolm võitu ja lisaks mitmeid poodiumikohti. Vorm peaks olema hea. Eesmärk on võtta MTB Fest võistlustelt võit,» kinnitab Pruus. Koduõuel peetaval võistlusel startimist peab Pruus oluliseks. «Oluline on nii koguda Eestile OM-punkte kui ka võistelda üle pika aja kodumaal. Eriti, kuna sellise taseme võistlus toimub Eestis esmakordselt.»

Enda peamiseks trumbiks peab Pruus just viimast kahte etappi. «Ma ei ole väga tehniline sõitja, pigem kannatan paremini pikkasid distantse,» lausub Pruus. Olümpiakvalifikatsiooni punktide osas Pruus suuri lubadusi välja ei käi. Tema hinnangul sõltub kvalifikatsiooninormi täitmine nii sellest, kuidas kulgeb Martin Loo hooaeg kui ka sellest, kuivõrd suudavad Pruus ja Markus Pajur kaasmaalast toetada. Hetkeseisuga asub Eesti meeste reitingutabelis 29. kohal. Nii meestel kui ka naistel pääseb reitingutabeli alusel mängudele vaid 21 riiki üle kogu maailma.

Mari-Liis Mõttus. FOTO: Juri Vsivtsev

Kui meestel on eesmärgi püüdmine veel veidi kaugemal, siis Eesti naisratturid asuvad hetkel reitingutabelis 26. kohal. Aega punkte koguda on veel täpselt üks aasta. Kiviõlis naiste arvestuse favoriidina startiv Mari-Liis Mõttus usub, et tegu ei ole püüdmatu eesmärgiga. «Usun, et kui vaeva näha, siis on see üpriski reaalne. Pingutame nende vahenditega, mis meil on kuni kvalifikatsiooniperioodi lõpuni ning vaatame, kas sellest ka lõpuks piisas,» sõnab Mõttus. Samas tõdeb ta, et eelis on siiski suurematel riikidel. «Suurte riikide esindajaid on mitu korda rohkem, mistõttu on neil selle võrra paremad võimalused noppida rohkematelt võistlustelt punkte.»

Nii nagu Pruus, läheb ka Mõttus Kiviõlis starti vaid võidumõtetega. «Ma lähen alati joonele võidumõtetega. Nii ka seekord. Põhiline on see, et tunnen, et olen endast maksimumi andnud. Samuti on võistlemise eesmärk koguda UCI punkte, et parandada üldkohta rahvusvahelises arvestuses,» sõnab Mõttus. Otsest lemmikdistantsi sportlane aga välja tuua ei oska, pigem leiab neiu, et selleks, et mitmepäevasõidul head tulemust teha, peab olema mitmekülgne ja hea tulemus tuleb teha igal võistluspäeval.

Kiviõli MTB Fest 2019 ajakava 9.05 – esimene etapp, individuaalne temposõit (XCT) 10.05 – teine etapp, lühirada (XCC) 11.05 – kolmas etapp, maastikuratta maraton (E.K.Partner Grupp 5. Põleva Kivi rattamaraton) (XCM) 12.05 – neljas etapp, olümpiakross (Husqvarna Eesti olümpiakrossi sarja osavõistlus) (XCO)