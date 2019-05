Postimehe galerii ja videointervjuud: Raadik sihib alagrupivõitu, Ennok hellitab edasipääsulootusi

Rahvusmeeskonnas täidab suve esimesel poolel paljude põhimeeste puudumise tõttu kaptenikohustusi Raadik, kelle sõnul tuli selline vastutus üllatusena. «Kui seda meili nägin, siis oli mul küll, et peab vastu võtma. Võtan au ja uhkusega vastu selle kohustuse,» sõnas Raadik videointervjuus Postimehele.

Eesmärkidest rääkides lausus nurgaründajana tegutsev Raadik nii: «Igal juhul Kuldliiga võit ja EMil alagrupis võimalikult kõrge koht. Sportlane peab võtma võidud, miks mitte võita see alagrupp, kui kõik asjad klapivad. Need on minu mõtted ja eesmärgid.»