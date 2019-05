Lamborghini rooli istuv Mikk Maaten asub püüdma meistritiitlit

Mikk Maaten liitus Flash Racing meeskonnaga ning läheb püüdma kestvussõidu klassi NEZ6H meistritiitlit

NEZ6H klassis, kus möödunud aastal võisteldi vaid korra, sõidetakse tänavu neli osavõistlust. Hooaja avab Riia etapp, mille järel saab kuue tunni kestvussõidu võistlejaid näha veel Soomes ning kodusel ringrajal Pärnus.

Kui Riia ja Pärnu rada on võistlejatele juba varasemast tuttavad, siis nii osalejatele kui ka korraldajatele saab uueks väljakutseks olema Botniaring Soomes.

Klass Baltic GT on sel aastal jagatud kaheks – GT AM ja GT Pro. Eraldi arvestus on loodud TCR klassi autodele, kus sel aastal on rajale oodata kuni 12 TCR võistlusautot.

Mullune BEC4H meister Mikk Maaten on kahe hooaja vahel vahetanud meeskonda ning istub sel aastal Läti meeskonna Flash Racing ettevalmistatud Lamborgini Huracani roolis. Eestlase meeskonnakaaslasteks on lätlased Artūrs Batraks ja Vilnis Batraks. Just Flash Racing meeskonda peetakse tänavuse hooaja NEZ6H meistritiitli põhiliseks soosikuks.

A2000 klassis on sel aastal eestlasi startimas neli – Märt Keskküla, Lasse Hurt, Raigo Sarapuu ja Andres Ringo. Meeste Toyota Corolla võistlusmasina valmistab ette ACAP Racing.

Uustunukatel võimalus liituda Kestvussõidu Akadeemiaga

NEZ kestvussõidu meistrivõistluste raames on tänavu võimalik liituda uue projektiga, millel nimeks «Kestvussõidu Akadeemia» (Endurance Academy). Hiina rehvitootja Nankang toetusel on noortel ringrajasõitjatel võimalus saada sõidukoolitust nii Riias kui ka Pärnus toimuvatel etappidel. Uus formaat on loodud selleks, et kestvussõidust huvitatud võistlejad saaksid aimu sellest alast ning teeks nende ülemineku tulevikus lihtsamaks.

Muudatused Balti meistrivõistlustel

Lisaks NEZ meistrivõistlustele on TCR klassi võistlejad tänavu eraldi arvestuses ka Baltic Torung Car meistrivõistlustel. Kui klasside BTC1 ja BTC2 osalejad sõidavad võistlussõite koos, siis klassi TCR osalejatele toimuvad eraldi stardid. Eestlastest on TCR klassis tänavu Honda Civic Type R TCR autol võistlemas mitmekordne klassi BTC1 meister Peeter Peek.

Sarnaselt Peekile on samas klassis startimas ka Mattias Vahtel ja Robin Vaks, kes võistlemas samuti Honda Civic Type R TCR autodel. Kõigi kolme nimetatud võistleja autod valmistab ette ALM Motorsport.

Balti meistrivõistlustel osalejatele on selle hooaja kahel etapil konkurentsi pakkumas Leedu meistrivõistlustel osalejad, mis peaks juurde tooma märkimisväärse osalejate kasvu ning lisama sõitudele põnevust.

Vähese huvi tõttu ei ole sel aastal enam BaTCC National klassi. Kui Volga ja VAZ klassid jäävad edaspidi vaid Läti meistrivõistluste osaks, siis Formula Historic säilitas koha Balti meistrivõistluste arvestuses ning hooaja avavõistlusele on selles klassis startimas kuus Eesti pilooti – Toomas Hunt, Jaak Kuul, Toivo Ninnas, Taavi Kroon, Taavi Kuul ja Ain Lahker.

Riias avavad hooaja NEZ sprindiklasside võistlejad