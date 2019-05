Uue maailmameistri hiilgav tase

«See on uskumatu saavutus,» muheles emotsionaalne Trump vahetult pärast triumfi. «Olen selle nimel palju vaeva näinud ja see on ka minu lähedaste jaoks eriline võit. Finaal oli hämmastav – kõrge tasemega esimesest löögist alates. Ilmselt suurtest finaalidest parim, kus olen kunagi mänginud,» märkis inglane, kes teenis meistritiitliga 500 000 naelsterlingit.