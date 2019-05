Pisarates Madridi Atletico kapten teatas lahkumisest

Godini järgmiseks kosilaseks saab arvatavasti Itaalia kõrgliigasse Serie A kuuluv Milano Inter. «Ma olen veidi närvis, palju rohkem kui enne mängu, kuid ma olen teid kõiki kutsunud siia selleks, et teavitada, et need on minu viimased päevad siin klubis,» ütles Godin pressikonverentsil. «See pole minu jaoks lihtsalt klubi, vaid ka perekond, ning on väga raske jätta hüvasti,» lisas ta.