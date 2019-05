Manchester Unitedi mängijaid ootab ees kuni 25 protsenti väiksem palk

Unitedi poliitika on olnud mitmeid aastaid premeerida mängijaid boonusega, kui nad suudavad lõpetada hooaja nelja parema seas, ehkki iga mängija palgatingimused erinevad vastavalt sõlmitud lepingule.

Pühapäeval mängis Manchester United võõral väljakul skooriga 1:1 viiki liigatabeli viimase meeskonna Huddersfield Towniga. Ühtlasi tähendab see tulemus, et Unitedil on võimatu kvalifitseeruda järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse. Sky Sportsi teatel Euroopa liiga puhul sellist boonusskeemi kehtestatud pole.