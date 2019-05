«Tšiili MM-ralli tagasivaade»: Tommi Mäkinen analüüsib valitseva meistri Toyota olukorda

Toyota võitis 2018. aastal konstruktorite karika, aga probleemid auto vastupidavusega on tiitli kaitsmise ohtu seadnud. Kõige suuremat meelehärmi tekitas otse loomulikult Ott Tänaku liidrikohalt katkestamine Argentina rallil.

«Kõik ju teavad, et Toyota on üks vastupidavamaid automarke ja seega peab ka meie ralliauto samasugune olema,» ütleb Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen kokkuvõtvas saates. «Ma täitsa mõistan, kuidas Ott end tunneb,» viitas soomlane probleemidele, mille tõttu on Tänakul Argentinas ja Korsikal võidud käest libisenud.