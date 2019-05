Kahe minutiga kaks väravat löönud Liverpooli kangelane: näitasime taas, et kõik on võimalik

«Uskumatu. Pärast Hispaanias toimunud mängu olime kindlad, et suudame lüüa neli väravat ning võita 4:0. Inimesed ümberringi kahtlesid meis ning arvasid, et me ei suuda seda teha. Aga taas kord näitasime, et jalgpallis on kõik võimalik,» ütles 28-aastane hollandlasest poolkaitsja matšijärgses intervjuus.

«Olin väga vihane, et treener jättis mind pingile. Üritasin lihtsalt meeskonda aidata ning mul on hea meel, et suutsin seda kahe väravaga teha,» lisas ta.

Mõistagi oli uskumatu tagasitulekuga rahul ka meeskonna peatreener Jürgen Klopp. «Kogu esitus oli midagi väga võimast. Ma ütlesin poistele enne mängu, et see võib olla võimatu, aga neil on võimalus seda teha. Olen elu jooksul niivõrd palju mänge vaadanud, kuid selliseid ma ei mäleta,» tunnistas 51-aastane sakslane.

«Mängisime maailma kõige parema meeskonna vastu ning me ei tohtinud lasta endale lüüa, kuid pidime ise skoorima. Juba võita oli raske, kuid teha seda ilma endale lüüa laskmata – ma ei tea, kuidas see võimalik on. Need poisid on uskumatud,» oli Klopp sõnatu.

«James Milner nuttis mängu lõpus pingil, see tähendab meile kõigile niivõrd palju. Selline atmosfäär on väga eriline. Sellises mängus tuleb olla väga enesekindel. Origi (esimese ja viimase värava löönud Divock Origi – toim) ja Shaq (esimest korda pärast 30. jaanuari Liverpooli algkoosseisu kuulunud Xherdan Shaqiri – toim) polnud palju mänginud, nii et sellise etenduse andmine oli nii meile kui ka neile väga oluline. See näitab, mis kõik on jalgpallis võimalik – tulla välja võimatust olukorrast on tõeliselt tore,» lisas Klopp.

Samuti kiitis sakslasest Liverpooli loots Inglismaa klubi brasiillasest väravavahti Alisson Beckerit, kes tegutses kogu mängu väga kõrgel tasemel. «See on tõeline tugevus. Ta sai alati oma keha pallile vahele. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb,» ütles Klopp.

Teises poolfinaalpaaris lähevad täna omavahel Hollandis vastamisi avamängu Londonis tulemusega 1:0 võitnud Amsterdami Ajax (Holland) ja Tottenhami Hotspur (Inglismaa).