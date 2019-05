Meistrite liiga vägevamad tagasitulekud läbi aegade

Jalgpalli Meistrite Liigas juhtus eile midagi, millisse uskusid vähesed. Pärast Liverpooli 3:0 kaotust poolfinaalseeria esimeses matšis Nou Campil Barcelonale võis ju enam vähem kindel olla, et Hispaania klubi on finaalis. Eriti kui arvesse võtta, et Liverpoolilt puudusid kaks tippründajat Roberto Firmino ja Mohamed Salah. Aga Anfieldil rallis Inglismaa klubi 4:0 võiduni! Kas see on kõigi aegeda tagasitulek? Vaatame üle.