Ingemar Teever: Levadias austatakse Rogicit väga, aga tänavu nõutakse meistritiitlit

«Levadiat kollitab kehv realiseerimine suurtes mängudes. Nii Flora või Kalju vastu läks ühtmoodi: mänguliselt tehti kõik justkui ära, aga i-le jäi täpp panemata (Levadia kaotas need liigakohtumised 1:2 toim). Mõttekoht kindlasti on, aga suureks muretsemiseks ma veel põhjust ei näe,» hindas karjääri viimastel aastatel Levadias pallinud Teever meeskonna hetkeseisu.

Mullusest hooajast Levadia tüüri haaranud serblase Aleksandar Rogici jalajälge hindas Teever positiivselt. «Ta suutis mingil moel Viktor Levadale nii-öelda päitsed pähe panna. Ma ei tea, miks see alles nüüd juhtus, aga igatahes on töö klubis muutunud oluliselt professionaalsemaks. Olen kuulnud, et enam ei järgne kehvadele tulemustele esmaspäeva hommikuti kriisikoosolekud, vaid treeneritel lastakse rahulikult tööd teha,» rääkis Teever. «Klubi kompleksi on püstitatud soojakud arstidele, treeneritele ja mängijatele, kes seal ööbida soovivad. Toitumine on uuel tasemel, pesu pestakse, mängudele minnakse varem. Loodan, et kõik see jääb ka siis, kui Rogic ühel päeval Levadiast lahkub.»

Teever uskus, et see päev ei ole liiga lähedal. «Levadias austatakse minu teada Rogicit väga. Usun, et see hooaeg lastakse tal kindlasti ära teha. Aga kui ka tänavu meistriks ei tulda, on pigem minek – taoline on minu tunnetus ja natuke ka siseinfo. Iseasi, kui ka liiga teises ringis peaks kaotusi tulema ning eurosari samuti aia taha minema, mis siis juhtuma hakkab?» mõtiskles endine väravakütt.

Läinud pühapäeval jaksas Kalju kannatada ja teenis Levadia vastu 2:1 võidu. FOTO: Mihkel Maripuu / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Kalju: meeskond oli valmis ohverdusteks

Tänaseid vastaseid võrreldes lausus Teever, et kui Levadia enesekindlust on veidi kõigutanud kehv realiseerimise, siis Kaljus «ilmselgelt sootuks muud põhjused». Teatavasti asub tiitlikaitsja Premium liiga tabelis avaringi järel neljandal kohal, täiseduga jätkavast Florast juba 12 punkti kaugusel.

«Kahtlesin, kas treenerivahetus hakkab kohe tööle. Kuressaarega tehti 0:0, Levadia vastu oldi esimesed pool tundi raju surve all. Aga meeskond oli valmis ohverdusteks, mida Sergei Frantsevi ajal võib-olla enam ei tehtuks,» viitas Teever Kalju uue pealiku Roman Kožuhhovski pühapäevasele magusale debüütvõidule.

«Aga Kuno Tehva (Kalju president – toim) juttu, et see käik oli eelkõige meeskonna soov, suhtun teatava umbusuga. Olen kuulnud, et venelastest mängijad ei olnud küll just kõige rõõmsamad,» lisas Teever. «Aga loogika, et meeskond võis vajada värskust, pole kindlasti vale. Isegi Pep Guardiola on öelnud, et ei taha kuskil töötada üle nelja aasta – sära lihtsalt kaob.»

«Samas ei välistaks üldse, et Kalju tõuseb siit ja paneb otsa sama pika seeria kui hooaja alguses Flora. Mängijamaterjal on olemas. Vahel taolised šokk-käigud töötavad,» viitas ta veelkord Frantsevi Kožuhhovski vastu vahetamisele.