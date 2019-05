Galerii: Eesti rammumehed tõstsid Lurichi majale paika 500-kilose nurgakivi

Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on nende prognoosi kohaselt 2025. aastaks linnakus elamas üle tuhande inimese. «Tänane esimesele elukondlikule hoonele pandud nurgakivi on märgilises tähtsusega samm linnaku muutumisel uueks püsielanikkonnaga piirkonnaks,» toonitas Nõlvak.

«Ülemiste City uus eesmärk on toimida täiesti iseseisva linnana ja järgmise viie aasta jooksul on lisaks esimestele kodudele kavas peatselt avada oma tervisemaja, valmis saada uus hariduskompleks, tagada eluks vajalikud kaubad, teenused ja mitmekülgne transpordiühendus kogu maailmaga,» selgitas Nõlvak, et aastaks 2025 ei ole seal elaval ja töötaval inimesel põhjust Ülemiste Cityst igapäevaselt lahkudagi.