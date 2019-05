Tottenhami ajaloos esimest korda Meistrite liiga finaali vedanud kübaratrikimeister: seda on võimatu selgitada

«Võimatu on kirjeldada, mida ma tunnen. Ma olen väga-väga õnnelik ning uhke oma meeskonnakaaslaste üle. Uskusime alati, et see on võimalik. Andsime endast kõik ja väärisime seda võitu. Oleme perekond. Seda on võimatu selgitada – võimatu,» vahendas 26-aastane Moura oma emotsioone pärast imelist tagasitulekut.

«Jalgpall annab võimaluse kogeda niisuguseid hetki, mida me ei suuda ettegi kujutada. Peame seda nautima. Vaadake mind – see on minu elu ja karjääri parim hetk,» lisas ta. «Ma uskusin alati oma meeskonnakaaslastesse. Meil on palju häid omadusi, isegi ilma võtmemängijateta (Tottenhamil puudus näiteks vigastuse tõttu muidu kindla esiründajana tegutsev Harry Kane – toim). Peame igas mängus niimoodi võitlema. Pean tänama oma meeskonnakaaslasi, kuna see, mida ma Tottenhamis mängides kogen, on uskumatu,» rääkis Moura.

Tottenhami argentiinlasest peatreener Mauricio Pochettino väljendas end kohtumise järel väga emotsionaalselt. «Endiselt on raske rääkida, emotsioon on hämmastav. Tänan selle eest jalgpalli ning neid kutte – need mängijad on minu kangelased. Ma ütlesin teile eelmisel aastal, et meil on grupi jagu mängijaid, kes on kangelased. Seda nad tõestasid täna. Teine poolaeg oli hämmastav,» ütles 47-aastane Pochettino.

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino. FOTO: MATTHEW CHILDS / Action Images via Reuters

«Ma olen niivõrd tänulik, et saan olla treener ning mul on võimalus mängida sellises finaalis. Imeline on oma perekonnale selline kingitus teha,» lisas ta.