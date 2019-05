Eestiski leidub sportlasi, keda võib ähvardada Leedu ujumistähe Meilutyte dopingusaaga

"See on tõsine teema. Saan kinnitada, et ka Eestis on sportlane või sportlasi, kel on vähem kui aasta jooksul kaks dopingutestile ilmumata jätmist kirjas. Seega on ka meil võimalik, et keegi saab kolmandagi," ütles SA Eesti Antidoping nõukogu esimees Henn Vallimäe Postimehele. Niisuguste sportlaste arvu Eestis ei soostunud ta välja tooma.