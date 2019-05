Kohus mõistis Kokorinile ja Mamajevile reaalse vanglakaristuse

Siiski pääsevad nad vabadusse igal juhul juba tänavu. Asi on selles, et praeguseks on nad eeluurimisvanglas istunud juba seitse kuud. Kohtu poolt üldrežiimiga kolooniasse määramisel arvestatakse aga üht eeluurimise all viibitud päeva poolteisena. Nad sattusid türmi 10. oktoobril, kuid tänu koefitsiendile 1,5 on karistuse mõttes istunud ära juba 315 päeva.