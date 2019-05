Sildarude tiimi värskeim liige on pereema Lilian: see plaan küpses meil mõnda aega

Avalikult räägiti sellest plaanist pärast edukat MMi, kus Kelly võitis rennisõidus karjääri esimese täiskasvanute MM-tiitli. Kuid nüüd on asi n-ö ametlik ning plaanid on paigas kuni oktoobrini.

«Töövestlust meil olnud pole, aga eks ülesanded loksuvad paika jooksvalt. Laste õppimisel tuleb silma peal hoida, olmeküsimustega tegeleda. Tööd on palju,» sõnas Tõnis. Lilian lisas, et kindlat tööjaotust olla ei saakski, sest väga palju asju toimub käigupealt.

Võistluskalender pannakse jätkuvalt ka sel hooajal paika Kelly järgi, kuid kuna Henry saab suve lõpuks kätte ka FISi litsentsi, avaneb tal uusi võimalusi. Lisaks on FISi esindajad suusoojaks lubanud, et Henry saab tulevaks hooajaks eessõitja passi, mis lubaks tal ametlikel võistlusradadel tõsisemalt treenida. Seni on ta Kelly treenerina saanud küll radu läbi sõita, aga korraldajatele pole see tihtipeale meeldinud.