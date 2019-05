Ajaloolise mitmepäevasõidu avaetapi võitsid eestlased

«Tulin siia võidumõtetega, aga ma ei oodanud seda, et kohe esimesel etapil võit tuleb. Tavaliselt need lühikesed etapid ei ole mulle kontimööda, aga kindlasti on see tulemus väga oluline ja ka korraldajatele meeltmööda ning samm edasi olümpiapunktide kogumiseks,» lausus Pruus.

Samuti oli rattur rahul rajaga: «Rada on väga vinge. Korraldajad on palju vaeva näinud. Siin on rasked tõusud, laskumised ja hüpped. Ma arvan, et natukene veel ja siin võiks juba maailmakarikat korralda.»

Võistlusega jäi Mõttus selgelt rahule. «Rajal tundus, et aeg ei tule nii hea, aga lõpuks oli kõik positiivne. See võistlus on väga tähtis. Arvestades seda, kui keeruline on olümpiale kvalifitseeruda, siis on väga hea, et riik on vastu tulnud ja sellist võistlust siin korraldatakse. Praeguse seisuga on meil kõikidel Eesti naisratturitel eesmärk olümpiakoht välja teenida. See võistlus kindlasti aitab sellele kaasa, kui lõpuks siin hästi läheb,» kommenteeris Mõttus.