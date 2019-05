Kas ja kes peatab punamasina?

Seda hoolimata teadmisest, et juba viis aastat pole idanaaber ilmameistriks tulnud ja eelmisel kevadel jäi sootuks medalita. Nüüd on aga verejanulisena kokku toodud staarikogum, kellele kõik muu peale kuldmedali võrduks uue põrumisega.

Aleksandr Ovetškin, Jevgeni Malkin, Ilja Kovaltšuk, Kirill Kaprizov, Nikita Kutšerov, Jevgeni Dadonov, Jevgeni Kuznetsov… Näiteks kapten Kovaltšuk uisutab jääle alles neljandas ründetrios. Peatreener Ilja Vorobjovi suurim mure on, kuidas õige tasakaal ja rollijaotus meeskonnas paika saada. Mullune Pyeongchangi olümpia näitas ilmekalt, et see on täiesti võimalik.