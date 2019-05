Vettel ja Bottas leidsid ühise keele

Vettel on nõus Bottase väitega, et kuigi Mercedes on neljalt etapilt saanud kirja perfektse tulemuse, pole nende edu teiste ees mäekõrgune. «Oleme küll veidi maas, aga mitte pikalt. On variant, et asjad hakkavad meie jaoks laabuma. Kõik on selleks valmis ning valmis võitlema,» ütles Vettel.