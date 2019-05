Mõttus domineeris algusest finišini, Pruus võitis teist päeva järjest

Juba eile medalimaitset tunda saanud Mõttus tunnistas, et võrreldes eilsega oli tänane enesetunne parem. «Eile tundus, et ei saanud selle ühe ringiga käima. Täna ka esimene ring oli natukene kange, aga igal ringil läks tõusul järjest paremaks enesetunne ja oli näha, et leedulannaga just seal see vahe kogu aeg natukene suurenes. Teadsin seda juba ette, et leedulanna näol on tegemist väga tugeva naisega ja ma ootasingi, et tema on see, kes põhilist konkurentsi pakub. Tase on siin tugev,» sõnas Mõttus.