Tahtmist täis Kangert pääses ehmatusega

Kaks päeva enne velotuuri algust elas Kangert üle äreva hetke. Ta väänas trepist kõndides õnnetult põlve. «Tahaks loota, et pääsesin ehmatusega,» ütles eestlane päev enne velotuuri algust. Eile rattaga sõites põlv teda ei seganud, loodetavasti ei sega ka järgmised kolm pikka ja rasket nädalat.

Kuigi Kangertile on tänavune Giro juba seitsmes, on nii mõnigi asi tema jaoks uus. Esiteks muidugi võistkond. Seni on ta suurtuuridel startinud helesinises Astana vormis, täna tõmbab ta selga EF Education Firsti roosa särgi.