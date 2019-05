Heiko Rannula: oli meie raskeim hooaeg, kuid usk ei kadunud kordagi

Kärp tunnistas hakatuseks, et kaks aastat tagasi Mait Käbinilt meeskonda üle võttes ei uskunud ta, et nii kiirelt medalini jõutakse. «Seda enam, et hooaja keskpaigas tuli teha nii klubile kui ka mängijatele raskeid otsuseid. Aga jõudsime sinna, kuhu sai kunagi lubatud – medalini,» lausus Kärp.

Rannula lisas: «Veebruaris, kui veel tappa saime, ütlesin, et sellel meeskonnal on tohutu potentsiaal. Tundsin esimest korda nende aastate jooksul, et mul on võimalik erinevat moodi kombineerida, koosseis on tasakaalus. Praegused välismaalased on super nii inimeste kui ka mängijatena.»