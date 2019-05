Jaanus Kriisk: Jaak Salumetsa kolmas tulemine

Selle pühenduse üle mõtiskledes jõudsin tõdemuseni, et ükskord lõppeb üks osa teest, aga kohe algab teine. Vaadates Jaak Salumetsa teele korvpallis, üldse spordis laiemalt, tekkis huvitav tundmus, et mõnele meie seast on lausa ette nähtud, et tema tee oleks võimalikult keeruline. Jah, see tee on olemas, aga pinnakate vaheldub hea kvaliteediga asfaldist aukliku külavahetee kivideni ning nii kogu teekonna jooksul.