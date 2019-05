Video: Austria esinumber saatis «halvima» kaotuse saanud Federeri Madridis reketeid pakkima

Seejuures päästis 25-aastane austerlane kaks tundi ja 11 minutit kestnud kohtumises endast 12 aastat vanema konkurendi vastu teises setis kaks matšpalli, mis tegi vanameistri jaoks kaotuse veelgi valusamaks. «Mul oli seni seljataga hea nädal. Aga ilmselgelt on see masendav – kaotada matšpallidega on halvim,» tõdes Federer matšijärgsel pressikonverentsil.

Teises setis kaotusele lähedal olnud Thiem tunnistas, et tal oli õnne. «Roger mängib liivaväljakul väga hästi, nii et ma olen võidu üle väga õnnelik. Ta on väga eriline, võibolla kõigi aegade parim tennisemängija. Väga raske on alati tema vastu mängida, kuna tema mäng on puhas ilu,» rääkis Thiem. «Kõik on veidi ka õnnes kinni ning mul oli seda seekord rohkem,» lisas ta.