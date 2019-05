Bottas saavutas kolmanda järjestikuse kvalifikatsioonivõidu

Bottas näitas kolmandas kvalifikatsioonivoorus aega 1.15,406, uuendades ühtlasi ka rajarekordit. «Ma nautisin adrenaliini ja kiirust. See hooaeg on alanud hästi ja ma tunnen end autos aina paremini,» olid kvalifikatsiooni parima esimesed muljed. Bottas teenis tänavu kvalifikatsioonivõidu ka Hiinas ja Aserbaidžaanis.

Mercedesele kindlustas Hispaanias kaksikvõidu valitsev maailmameister Lewis Hamilton, kes kaotas meeskonnakaaslasele koguni 0,634 sekundiga. «Valtteri tegi suurepärast tööd. Ma ei pannud häid aegu kokku ega ei teinud piisavalt head tööd. Aga meeskonnale on esimene stardirivi suurepärane tulemus,» rääkis Hamilton.

Teise stardirea moodustavad Ferrari piloot Sebastian Vettel ja Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes kaotasid võitjale vastavalt 0,866 ja 0,951 sekundiga. «Ma arvan, et me pigistasime autost kõik välja, kuid… Auto ei tundunud halb, aga ilmselgelt pole me piisavalt kiired,» märkis Vettel.