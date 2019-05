Maastikuratturite mitmepäevasõit jätkus maratoniga

Naiste võitja Katažina Sosna oli tänasega selgelt rahul. «Mulle meeldis trass väga. Tahan tänada korraldajaid selle eest, et trass oli väga hästi märgitud ja eksida polnud võimalik. Mul on hea meel, et ma võitsin, kuna maraton ongi minu eriala,» sõnas Sosna. «Homme saab kindlasti olema raske. Olümpiakross ei ole minu eriala, aga ma sõidan nii hästi, kui võimalik, et säilitada kokkuvõttes esimene koht,» lisas Sosna.

Naiste arvestuses teiseks tulnud Mari-Liis Mõttus tunnistas, et kuigi ta oleks soovinud võitu, võib tänase tulemusega rahule jääda. «Alguses oli plaan leedulanna sabas püsida, et võimalikult väike vahe homseks jätta. Ma arvasin juba ette, et jõuliselt on ta niivõrd palju tugevam, et vajutabki eest ära ja nii ka läks. Aga see, et vahe tuli ainult alla kolme minuti, see tuli üllatusena. Selle vahega on juba hea homme starti minna,» võttis Mõttus võistluse kokku. Homse, MTB Fest viimase etapi eel on Mõttus võitlushimuline. «Tuleb anda endast maksimum ja kõik ei ole veel kaotatud.»