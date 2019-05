Video: Madrid Openi finaalis kohtuvad Tsitsipas ja Djokovic

Tsitsipas ütles: «Võit tähendab minu jaoks kõike. See, kuidas ma suudan mängida, annab mulle uskumatu tunde! Suutsin kinni pidada mentaalsest distsipliinist ja julgesin mängida otsustavaid punkte. See oli võidu võti. Pidin riskima, sest Rafa on võitleja, ta ei anna ühtegi punkti niisama ära.»

Tsitsipas, kes on korra eelmise aasta augustis Djokovici võitnud, ütles, et on kindel, et pühapäeval tuleb võimas lahing: «Usun, etta tahab tiitlit niisama palju kui mina.»