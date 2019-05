Liverpooli fännid raevus: Brightoni tipud on kolm päeva järjest pidu pannud

Liverpooli fännid on aga täiesti marus, sest 60-aastase Chris Hughtoni juhendatava Brightoni tippmängijad on viimased kolm päeva lakkamatult kohalikke pubisid ja klubisid külastanud. Mängijaid on nähtud lõbusas meeleolus mitte ainult õhtuti, vaid ka varastel hommikutundidel.

Brighton on kindlustanud koha Premier League`s ka järgmiseks aastaks ning neil pole matšis Cityga midagi kaalul. Liverpooli fännid loodavad siiski, et Brighton annab Cityle lahingu ning saab kodus üllatusvõidu.

Liverpooli loots Jürgen Klopp, kelle tiim valmistas teisipäeval sensatsioonilise tagasituleku näol Barcelona vastu Meistrite liigas korraliku üllatuse, on öelnud tänase matši kohta Wolverhamptoniga: «See on Premier League`i finaal. Isegi kui me tiitlit ei võida, siis ligi sada punkti hooajal on fantastiline saavutus.»