Mikk Maaten katkestas hooaja avavõistluse Lamborghini süttimise tõttu

Kuuetunnisel sõidul Flash Racingu Lamborghini Huracáni roolis kolmandat vahetust sõitnud Vilnis Batraks tegi pirueti ning auto veeres tagaosaga vastu rajapiiret. Nähtavad vigastused olid minimaalsed ning boksipeatuse järel sai Batraks edasi sõita. Liidriks tõusnud Porsche #71 saavutas küll 25-sekundilise edu, kuid kuna sõita oli veel kolm tundi, paistis olevat realistlik see vahe uuesti tagasi teha.

«Auto on tõesti hea, esimest korda ma tunnen, et sirgekiirusest puudu ei jää. Kvalifikatsioonis oli liiklus nii tihe, et vaba ringi oli võimatu leida. Kui lõpuks leidsin, tegin stardisirgele tulles väikese vea,» rääkis Maaten.

«1.19,192 on küll hea aeg, aga tegelikult läksin ma aega 1.17 püüdma. Ehkki meie auto oli kõigist kiirem ja me juhtisime võistlust suure eduga, oli sõita tegelikult väga raske. See oli nagu liiklusummik, igal ringil pidin umbes kümnest autost mööduma, keskendumist ei tohtinud hetkekski kaotada. Eelmise hooaja lõpus ma enam-vähem teadsin, kes millises autos sõidab ja kuidas rajal käitub, aga tänavu on nii palju uusi autosid ja sõitjaid, nii et tuli väga ettevaatlik olla,» lisas eestlane.