Tänak vastas tagasilöökidele ajaloolise võiduga

Juba esimeste kilomeetritega oli selge, et Tšiili ralli on sõitjatele äärmiselt nõudlik. Probleeme valmistasid nii pidamine kui ka madalalt paistev päike. Kohati olid olud kuivad, siis jälle märjad. See tähendas, et legendi olemasolust hoolimata pidid sõitjad ka ise silmad tee peal hoidma.