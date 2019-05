Gran Canaria võitis taas ja säilitas koha Hispaania kõrgliigas

Gran Canaria sai 19 kaotuse kõrvale 13. võidu ja jagab Burgosega 11. kohta. Play-off'i pole enam võimalik pääseda, kuid tähtsam on asjaolu, et nüüd jäädakse igal juhul meistriliigasse püsima. Kaks vooru enne lõppu jääb väljalangemistsoon kolme võidu kaugusele. Gran Canaria hõiskas oma Twitteri kontol, et järgmine hooaeg on klubile Hispaania kõrgemas seltskonnas 25. järjest!