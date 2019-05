Mäesuusapere leinab autoõnnetuses traagiliselt hukkunud noort sportlast

Greete oli kõigile eeskujuks. Tema pühendumine, sära, motiveeritus ja järjepidevus oli erakordne. Ta ei puudunud kunagi trennist, pärast vigastusi tuli ta alati tugevamana mängu tagasi, tal ei olnud mitte kunagi vabandusi - ta tegi kõike lõõmava kirega, vahet ei ole, milline oli teekond või tagasilöök. Tema jaoks ei olnud takistus kipsis käega starti astuda, olgugi et kombe selga ajamine oli pisarateni valus ja kepp tuli teibiga ümber käe tõmmata. Vahet ei olnud, ta andis endast alati 110% ja mitte grammigi vähem. Ta oli tõeline võitleja.

Sotsiaalmeedias on lisatud, et Poderat hukkus traagiliselt autoõnnetuses 10. mail. Väidetavalt on tegemist reede hommikul Järvamaal toimunud raske, kuue auto kokkupõrkega.