Kalevi korvpallur Moultrie patsutas korteris palli ja häiris naabreid veel mitmel moel

Avaldame Kalev/Cramo klubilt saadud vastuse Moultrie naabrite kirja teemal: «BC Kalev/Cramo klubi juhtkond on teadlik ja tutvunud Eesti meediasse nädala alguses lekkinud teavitusega, kus Narva mnt maja elanikud väidavad, et klubi mängija Arnett Moultrie on rikkunud ühistu kodukorda. BC Kalev/Cramo on antud teemal suhelnud mängijaga ning selgitanud kirja sisu ja palunud mängijal muuta oma käitumist vastavalt. Mängija on andnud omapoolsed selgitused, kus tunnistab oma süüd, mis puudutab kodukorra rikkumist, kuid ei võta omaks väidet, mis vihjab kanepi kasutamisele korvpallihooaja vältel.»