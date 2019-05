10-aastane jetisportlane tõi Eestisse maailmameistritiitli

SKI Junior GP3.2 klassis kujunes pidurdamatuks Ander-Hubert Lauri, kes nädal aega tagasi toimunud EM-etapil tuli teiseks. Alates ajasõidust näitas Hubert, et on võimeline ka sellel aastal tiitli eest võitlema ja sõitudes ei olnud talle vastast. «Mõned vead sai sõidus sisse tehtud ja lendstart oli minu jaoks midagi täiesti uut aga muidu sõitsin oma sõitu ja püüdsin anda oma parimat» rääkis Ander-Hubert peale võistlust. Võites kõik kolm sõitu tuli Ander-Hubert maksimum punktidega maailmameistriks. Teiseks tuli noor võidusõitja Rashed Taher Araabia Ühendemiraatidest ja kolmas oli Portugali noor talent Manuel Leite.

SKI Ladies GP1 klassis tegi tugeva tulemuse Jasmiin Üpraus, kes saavutas kolme sõidu kokkuvõttes kolmanda koha. Esikoht kuulus mitmekordsele maailmameistrile Emma-Nellie Ortendahlile ja teine koht Jonna Borgströmile Rootsist. Jasmiin võttis nädalavahetuse kokku nii «Hooaeg on alustatud ja näha on, et see tuleb põnev, nüüd tuleb Eestis tugevalt trenni teha ja jätkata ikka samas vaimus ja tõusta järjest kõrgemale! Võistlus ise oli mitmekülgne ning eestlaste omavaheline koostöö väga nauditav! Kõik andsid endast kõik ja olid imelised!» Kätriin Nilbe lõpetas MM-etapi üheksandana ja debüüti tegev Elina Kaarneem kolmeteistkümnendana.