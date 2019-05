Hollandi suurklubi kutsus Eesti U17 jalgpallikoondise kapteni enda treeningutele

Eelmise nädala esmaspäevast reedeni harjutas 16-aastane keskkaitsja PSV akadeemia eakaaslaste seltsis. «Tagasisidet pole veel tulnud, aga minu silm igatahes ei täheldanud, et ta hakkama ei saanuks. Oskused võimaldasid sealsel tasemel toime tulla küll,» sõnas Hurt. «Täiesti iseasi muidugi, kas PSV huvi on püsiv või mitte. Arvestada tuleb, et noortegrupid on seal pigem väikesed ja mängijaid valitakse väga hoolega.»