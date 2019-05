Karl Patrick Lauk teenis karjääri esimese profivõidu

«Võib öelda, et terve päev oli tugeva tuule tõttu väga stressirohke. Enamus sõidust oli punt pikk, aga sellest hoolimata ei olnud tuul piisavalt õige nurga alt. Teadsime, et 111 km peale linnakest on umbes 7–8 km täiesti lage ja küljetuul. Kasutasime seda ära, olime heal positsioonil ja tänu küljetuulele lagunes kogu punt juppideks,» iseloomustas 22-aastane eestlane sõidu käiku.