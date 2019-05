Mukunga fenomen – viimase kolme aasta jooksul on keenialast edestanud vaid üks Eesti jooksja

Mõnevõrra ootamatult oli tänavune võidumarginaal viie aasta kõige väiksem. Kui tavaliselt on teise koha meestel kaotust kogunenud 4–6 minutit, siis eile jäi Raido Mitt maha vaid minuti ja 21 sekundiga, vahendab Marathon100.com .

Mukunga on Eesti jooksuvõistlustel osalenud nüüdseks viis aastat ning viimase kolme aasta jooksul on teda rajal suutnud edestada vaid üks jooksja – Tiidrek Nurme. Nurme on oma treeningkaaslasest kiirem olnud nii 2017. aasta Tallinna maratoni 21,1 km distantsil (Nurme sai neljanda ja Mukunga viienda koha – toim) kui ka 2016. aasta sama võistluse 10 km distantsil, kui Nurme lõpetas Mukunga ees esikohaga.