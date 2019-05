Venemaa koondise peatreener: jumaldasin Müürseppa kui mängijat

Bazarevitš rääkis Postimehele antud eksklusiivintervjuus eestlastest, kellega on koos mänginud, aga ka Kalev/Cramo abitreenerist Russell Bergmanist ja oma karjäärist.

Kiidab Kalevi abitreenerit Bergmani

Tolleks hetkeks polnud Kalevi ja Unicsi seeria veel alanud ning mõistagi küsin ka Ühisliiga heitlusi eemalt jälgiva asjatundja hinnangut. «Võin mõne sõna rääkida Unicsi kohta,» alustab Bazarevitš. «Nad mängisid põhiturniiril suurepäraselt ja seda teist aastat järjest. Otsustaval hetkel ei tule neil asjad aga millegipärast väga hästi välja. Nii juhtus eelmisel aastal, kui nad kaotasid poolfinaalis Himkile ja kolmanda koha mängus Zenitile, kellele nad poleks tohtinud kaotada. Nüüd jäädi EuroCupil alla Valenciale, kellest minu hinnangul ei olda nõrgemad. Seejärel anti lubamatul moel ära VTB liiga põhiturniiri esikoht (kodus kaotati viimaste sekka jäänud Permi Parmale – toim). Seetõttu arvan, et Kalevil on teatud võimalus olemas. Kuid võimalik, et Unicsile ei saabu otsustav hetk veel veerandfinaalis.»